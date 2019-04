Beatriz Luengo hace mover el trasero a JLo

Cristina Pedroche se convierte en la Jennifer Lopez más sensual de 'Tu cara me suena'

La primera gala de la quinta edición de 'Tu cara me suena' ha estado llena de sorpresas. Cristina Pedroche se ha rodeado de plumas para interpretar dos canciones de Jennifer Lopez. Revive la actuación más sensual de 'Tu cara me suena'.

Anna Simon también imitó a Jennifer López

La concursante más sexy de la segunda edición de 'Tu cara me suena' nos mostró sus curvas espectáculares y subió la temperatura del programa al ponerse en la piel de Jennifer López para cantarnos 'Dance Again'. Anna Simon nos demostró que ya no sólo canta sino que también es capaz de hacer complicadas coreografías en 'Tu cara me suena'.

Roko imitó a Jennifer López en 'Tu cara me suena'

Roko, la que fuera ganadora de la segunda edición de 'Tu cara me suena', repitió una de sus actuaciones sponiéndose en la piel de la despampanante Jennifer López para interpretar su particular Tributo a Celia Cruz, la cantante con más 'azúcar' del panorama musical.

