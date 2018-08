Tu cara me suena

Fran Dieli anima el plató al ritmo de ‘Love yourself’ y ‘Sorry’ de Justin Bieber

David Amor se mete en la piel del rapero Drake para hacernos bailar con 'Hotline blig'

Lucía Jiménez trae el calor de la 'Havana' en la piel de Camila Cabello

Lucía Gil trae el pop de P!nk con el éxito 'What about us'

La rompedora actuación de Anna Simon y Cristina Pedroche con 'Lo malo' de Ana Guerra y Aitana

David Amor y Adriana Abenia se dejan la piel al ritmo de 'Échame la culpa' como Luis Fonsi y Demi Lovato

La Terremoto de Alcorcón se convierte en Dua Lipa para implantar sus ‘New rules’

Fran Dieli se sale con su actuación de 'Take me to church' como Hozier

Miquel Fernández acapara toda la ‘Attention’ convertido en Charlie Puth

David Amor canta, con mucho 'flow', a 'Mi gente' como J. Balvin