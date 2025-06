Roberto Leal llega al límite con Manu y Rosa en La Pista: “Yo me voy de este programa”

Roberto Leal se mueve entre el optimismo y el realismo cuando llega el duelo en La Pista entre los actuales concursantes. Lo ha demostrado tras la victoria a la primera de J.J. Vaquero gracias a María Jiménez y su canción ‘Se acabó’. “Hemos elevado muchísimo esto y ahora ellos ya se encargan Manu y Rosa de llevarlo a su sitio”, ha comentado.

Sin embargo, el presentador ha vuelto a confiar en ellos: “La conocéis, segurísimo”. Incluso ha aclarado que no hablaba en broma al revelar que su tema es del año 1958. Desde luego, con el primer fragmento musical, los dos concursantes se han quedado en blanco.

El verso de la canción les ha sido de más ayuda al ser en italiano. Manu hasta se ha animado a dar un título. “¿Qué me has dicho?”, ha preguntado Roberto, sorprendido. Y ha añadido: “Tiene que ser muy conocida, si la conoce Manu”. El concursante no ha sabido si tomarse la broma como un halago.

Por lo tanto, ha tenido que sonar un segundo fragmento musical. Para desesperación del presentador, ninguno conseguía reconocer el tema: “Mira, yo me voy de este programa”. ¿De qué canción se trata? ¡Dale al play y ponte a prueba!