Ángel a Melody: "En este país, la perfección no gusta"

ENSAYO DE MELODY PARA LA GALA 5 DE TU CARA ME SUENA

Esta semana, Melody tiene que imitar a la cantante mejicana Gloria Trevi, alguien está bastante alejada del estilo musical de la concursante de Tu cara me suena. En el ensayo de esta semana para la gala 5, Ángel le ha estado diciendo a Melody que no tiene que ser tan perfecta porque si no, no ganará. ¿Qué tal hará su imitación esta semana Melody?