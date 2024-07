La mayor sorpresa de Julia Medina en Tu cara me suena 11: "Con Lola Flores me esperaba todos los 4 y gané la gala"

Julia Medina ha vivido la experiencia de Tu cara me suena 11 como una montaña rusa llena de emociones, y así lo refleja al hacer balance de la temporada. La cantante reconoce que ha tenido muchos momentos felices, y el primero que se le viene a la mente es la gala en la que imitó a Conchita con la canción "tan especial para ella y para el mundo" como 'Por las veces'.

También recuerda su victoria como Lola Flores, sobre todo porque fue sorprendente para ella misma: "Me esperaba todos los 4 y, de pronto, gané la gala". "Fue un momento muy emotivo para mí y para Lolita, que recordamos a su madre", comenta.

Con cuatro triunfos de gala en su palmarés, lógicamente a Julia le cuesta escoge su mejor imitación. "Si pienso en la que mejor me lo he pasado, pues quizá Lola Índigo porque fue una semana superintensa de ensayos, estuvo con mi profe de baile a tope, disfruté un montó, los bailarines son increíbles y me apoyaron muchísimo, y me quedé como muy satisfecha", confiesa. Sin embargo, a nivel emotivo se queda con su número como Conchita.