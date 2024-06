¡Mahmood y Karina en Tu cara me suena 11! Los 9 razones para ver la Gala 10

Tu cara me suena 11 tiene preparada una gala que promete ser... ¡de 10! Por eso, contará con dos visitas espectaculares. El italiano Mahmood, segundo el festival de Eurovisión en 2019, actuará con Raoul Vázquez. "Es un superhonor cantar con él, es un regalazo del programa", asegura el concursante. Y Karina le está haciendo ya un Training VIP a Supremme de Luxe. "A esta mujer lo que queremos es estar abrazándola todo el tiempo", reconoce Daniel Blesa.

Son dos alicientes de peso para ver la Gala 10, pero hay muchos más. "Si queréis bailar y pasarlo bien, Prince Royce es la actuación", así de bien vende David Bustamante su número. ¡Incluso nos canta un trozo del estribillo! También habrá sabor a playa y a chiringuito con el número que tiene preparado Valeria Ros como Paulina Rubio porque cantará 'Vive el verano', un tema "fresquito" pero "con unos pasos muy difíciles". ¡Otra vez tendrá que darlo todo bailando! Para coreografía complicada, la que tendrá que hacer Julia Medina porque será Lola Índigo. "Me parece que es el reto más difícil al que me he enfrentado hasta ahora", afirma.

Similares sensaciones tiene Conchita con Sabrina Carpenter. "Creo que es la que más me ha costado aprenderme", confiesa sobre su imitación, con letra en inglés y mucho baile. Quien está encantado con su número es Miguel Lago, que disfrutará convirtiéndose en Olaf: "Uno de los personajes más maravillosos de la historia de Disney". El cómico lanza un mensaje confiando en que sea mejor valorado que su Mary Poppins.

Un icono de la música española es el que le ha tocado a Juanra Bonet: "Manolo Escobar forma parte de la banda sonora de nuestra infancia y de nuestros abuelos y de nuestros padres". Y el máximo cariño y respeto promete poner Raquel Sánchez Silva a su Luz Casal: "Me hace mucha ilusión". ¡Descubre en el vídeo todas las razones para disfrutar de la próxima gala!