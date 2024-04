Lolita y Chenoa proponen un reto para Tu cara me suena 11: la imitación que marcaría un hito en el programa

El casting de Tu cara me suena 11 es la bomba por la gran suma de talento que se ha conseguido para la nueva edición. Lo que también será explosivo, y en su caso porque el cuarteto permanece inseparable, es el jurado. Àngel Llàcer, Carlos Latre, Chenoa y Lolita siguen una temporada más como jueces de las imitaciones, dispuesto a puntuar y también a dejar innumerables anécdotas gala tras gala.

De entre los nuevos concursantes, Llàcer ha revelado que el fichaje más sorprendente es David Bustamante por un motivo muy especial: "No pensaba que la vida nos volviera a juntar en un programa". Por su parte, Latre se queda con Miguel Lago. ¿Y sus compañeras?

Lolita se queda con Raquel Sánchez Silva. "Nunca me la hubiera imaginado", asegura. Por su parte, Chenoa elige, como el presidente del jurado, a Bustamante: "Ha sido muy guay que esté con nosotros". Y las dos dan otro nombre: "Julia Medina os va a sorprender".