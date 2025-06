¡Locura total! Goyo Jiménez y Sara Escudero desatan las risas con 'Baila el chiki chiki' de Tata Golosa y Rodolfo Chikilicuatre

La actitud de Goyo Jiménez en Tu cara me suena es envidiable. El cómico no sólo se deja la piel en cada actuación, si no que siempre intenta sacarles una sonrisa a sus compañeros y ameniza cada gala con algún chascarrillo entremedias.

En cuanto vio que el pulsador le pedía que trajese a un amigo para imitar a Rodolfo Chikilicuatre con Tata Golosa, Goyo Jiménez tuvo claro que había llegado el momento de cambiar de género en el clonador.

El cómico se ha buscado a una compañera de profesión con un sentido del humor similar al suyo para que se metiese en la piel del representante de España en Eurovisión en 2008. Sara Escudero ha vuelto al plató después de su visita en la octava edición en la que imitó a María Isabel.

Goyo y Sara han conseguido cautivar al espectador desde la primera estrofa de la canción. Àngel Llàcer no podía dejar de mirarnos con asombro, mientras Lolita se partía de risa. ¡Dale play al vídeo de arriba y vuelve a disfrutar de su actuación al completo!