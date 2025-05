Goyo Jiménez se transforma en Ramoncín con ‘Hormigón, mujeres y alcohol’

Goyo Jiménez nos está regalando grandes momentos en esta edición de Tu cara me suena. No solo por los múltiples toques de humor en cada gala, si no por mostrarnos también su lado más personal, como cuando Mikel le donó el premio de la gala pasada después de que imitase a Toto Cutungo.

Para esta octava gala, el pulsador ha querido darle a Goyo a un artista que triunfó y dio mucho que hablar en nuestro país en los años setenta y ochenta, el cantante de rock madrileño, Ramoncín.

Goyo Jiménez ha aparecido en plató con un llamativo vestuario rojo y con la cara pintada como llevaba en esos años Ramoncín. El cómico ha interpretado ‘Hormigón, mujeres y alcohol’ acompañado de una armónica e imitando el timbre tan característico del artista.

Los miembros del jurado lo han dado todo, han cantado con él la canción desde su mesa y han vuelto a sorprenderse de la gran capacidad del cómico para capturar siempre la esencia del artista que interpreta. ¡Vuelve a ver su actuación al completo dándole play al vídeo de arriba!