¡Llega la gran Final de Tu cara me suena 11! El viernes, en directo, tú decides el campeón

Tu cara me suena 11 ha arrasado cada viernes y se ha confirmado como el gran éxito de la temporada. Ahora, llega a su última gala. El viernes a las 22:00 horas y en directo, celebrará la gran Final y se decidirá quién es el campeón o campeona de la temporada.

Son cinco los candidatos a coger el relevo de Miriam Rodríguez, ganadora de la décima edición. Raoul Vázquez, David Bustamante, Julia Medina, Conchita y Supremme de Luxe realizarán sus últimas imitaciones y serán los espectadores quienes votarán a su favorito.

Raquel Sánchez Silva, Juanra Bonet, Miguel Lago y Valeria Ros también estarán en la gala y, ya como exhibición, protagonizarán números espectaculares.

Manel Fuentes es el maestro de ceremonias de este formato musical de prime time que busca las mejores imitaciones de grandes artistas entre un grupo de valientes concursantes que ya han demostrado en multitud de ocasiones sus dotes artísticas.

Por supuesto, el presentador no ha estado solo acompañando a los concursantes. En la Final, Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Santiago Segura vivirán su última noche como jurado de Tu cara me suena 11. Valorarán el trabajo de los concursantes y sus actuaciones, aunque esta vez ya no tendrán que puntuar. La decisión está en manos del público.

Será una gala llena de emociones, de actuaciones inolvidables, de espectáculo. Apunta la cita: el viernes a las 22:00 horas, la gran Final en directo en Antena 3.