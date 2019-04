Raúl Pérez interpreta 'Never can say goodbye', de The Communards

TU CARA ME SUENA – GALA 15 – TEMPORADA 4

El imitador y humorista imita al vocalista de The Communards y canta 'Never can say goodbye' en la primera semifinal de la cuarta temporada de 'Tu cara me suena'. Raúl Pérez interpreta este éxito de 1987 y recibe los halagos de los miembros del jurado del programa.