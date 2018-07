Jordi Coll protagoniza una actuación delirante como Iggy Pop en ‘Lust for life’

ACTUACIÓN INVITADO GALA 13 | JORDI COLL

No se puede negar que Jordi Coll ha desbordado el plató de ‘Tu cara me suena’ de energía en una actuación de lo más delirante. El actor se ha convertido en Iggy Pop para soltar toda la adrenalina con el éxito ‘Lust for life’. El jurado, casi hipnotizado, ha alucinado con la imitación del invitado, ¡Inmejorable!