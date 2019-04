Arturo Valls imita a Miley Cyrus en Tu cara me suena

TU CARA ME SUENA - GALA 6 - INVITADO

Esta semana, hemos tenido la visita de uno de los concursantes más memorables de la segunda edición de Tu cara me suena, Arturo Valls. El presentador de 'Ahora Caigo' y 'Me resbala' ha vuelto a regalarnos uno de los momentos más divertidos del programa con su imitación de Miley Cyrus. Arturo ha cantado ha cantado una de las últimas canciones de la cantante, "We can't stop". Además, Arturo hizo con Xuso Jones una imitación que Miley Cyrus hizo con Robin Thicke en MTV VMA de este año.