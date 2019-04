Rosa López imita a Dionne Warwick y canta su éxito "I say a little prayer"

TU CARA ME SUENA 4 | GALA 4 - INVITADO

Por primera vez en el escenario de Tu cara me suena Rosa López se atreve a imitar una de la artistas más importantes de los años 60, Dionne Warwick. Su voz, su caracterización y sus movimientos nos han trasladado a otro tiempo y nos ha deslumbrado con la interpretación de su canción "I say a little prayer".