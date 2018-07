Una espectacular Diana Navarro brilla con ‘In your bed’ junto a Blas Cantó

ACTUACIONES GALA 6 | DIANA NAVARRO

A Diana Navarro le ha tocado cambiarse de sexo por primera vez en ‘Tu cara me suena’ para interpretar ‘In your bed’. Pero la cantante no ha estado sola en el escenario porque le ha acompañado el autor de este famoso éxito y ganador de la anterior edición del programa, ¡Blas Cantó!