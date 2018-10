TU CARA ME SUENA | ACTUACIONES | GALA 4

María Villalón cambia totalmente de look para meterse dentro de la piel de Shakira. La concursante se ha aprendido los ritmos de cadera de la colombiana para seducir a todo el plató. El jurado y todo el público de 'Tu cara me suena' no pueden parar de tararear 'Me enamoré'. "Me ena, me enamorééé"