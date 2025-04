“Tú eres una persona talentosa”: las bonitas palabras Àngel Llàcer a Esperansa Grasia tras su actuación

Esperansa Grasia se ha pasado el juego en la tercera gala de Tu cara me suena. La cómica ha demostrado que no sólo sabe hacernos llorar de la risa, si no que es una gran imitadora que puede cantar muy bien.

“Estamos flipando”, han recalcado Chenoa y Àngel Llàcer cuando Esperansa ha finalizado su actuación. El presidente del jurado está convencido de que con el talento que tiene esta concursante, será capaz de hacer cualquier cosa dónde quiere.

“El talento es lo más deseado. La gente lo que quiere, más que el dinero, más que cualquier otra cosa es tener lo que tú tienes: talento”, le ha dicho con mucha seguridad Àngel Llàcer a Esperansa Grasia.

La cómica no ha podido parar de sonreír ante tantos elogios y se ha mostrado muy satisfecha con la actuación que ha hecho en esta tercera gala. ¡Y no es para menos! ¡Escucha todo lo que le ha dicho Àngel en el vídeo de arriba!