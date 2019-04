Descubre a quién imitarán en la gala 13 de Tu cara me suena

EL PULSADOR HA HABLADO...

La semana que viene, en la gala 13 de Tu cara me suena, el pulsador no se lo ha puesto nada fácil a nuestros concursantes. Los Chunguitos imitarán a Righeira, Flo será Patrick Hernández, Melody será Fiordaliso, Santi Rodríguez será Dinio, Xuso Jones imitará a Glenn Medeiros, Ángela Carrasco será Coyote Dax, José Manuel Soto será Ryan Paris, Llum Barrera se meterá en la piel de una princesa, Estefanía de Mónaco y Edurne imitará a 4 Non Blondes.