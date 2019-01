José Corbacho y Lucía Gil revolucionan el escenario de ‘Tu cara me suena’ con ‘This is love’

José Corbacho ha estado acompañado en su actuación de la gala 13 de ‘Tu cara me suena’ por la increíble voz de Lucía Gil. Ambos se ponen en la piel de Will. I. Am y Eva Simions para cantar ‘This is love’ y llenan de purpurina el plató del programa.