Sorpresa, una "terapia", y el consejo de una exconcursante: así reacciona Agoney tras ganar la Gran Final

La sorpresa ha invadido a Agoney tras coronarse como campeón de la Gran Final.

No solo por la cara que puso al escuchar su nombre de la boca de Manel Fuentes, ni tampoco por el fogoso beso que protagonizó junto a su pareja sobre el escenario, protagonizando una celebración muy romántica.

El concursante ha pasado por nuestro micrófono al terminar de actuar como vencedor, y se ha mostrado incrédulo por su victoria: "No me lo esperaba, jamás me planteé ganar", ha declarado un Agoney que se ha tomado su paso por 'Tu cara me suena' como una "terapia" para intentar quitarse de encima la vergüenza.

También ha destacado la gran piña que han formado todos los concursantes de la edición, además del resto del equipo del programa, y ha señalado todo el cariño que ha recibido de ellos tanto en la Gran Final como en el resto de la temporada. Además, Agoney, recibió el consejo de una amiga y exconcursante de 'Tu cara me suena', que le recomendó participar en un programa donde "van a vivir nada cosas que en ningún otro lado podrán vivir". ¡Y vaya si ha disfrutado de su paso por el programa!

