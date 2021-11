¿Un número “sin chicha”? Agoney se confiesa con los seguidores de ‘Tu cara me suena’ tras su imitación de Frankie Valli

En la última gala, Agoney imitó al gran Frankie Valli, uno de los artistas más destacados de la década de los 60. A pesar de haber realizado una buena imitación, la puntuación del jurado no fue precisamente la mejor de la noche.

Muchos de los tuits que ha recibido Agoney tras su actuación en la cuarta gala demuestran que los seguidores del programa no han estado de acuerdo con su puntuación.

Sin embargo, él asegurar sí estarlo, ya que piensa que otros compañeros lo merecían más. Aunque sí que es cierto que Agoney considera que no se pudo lucir todo lo que le hubiera gustado porque Frankie Valli “no tiene mucha chicha”.

Además de todos los mensajes de apoyo que recibe por parte del público, el concursante le está cogiendo especial cariño a uno de los miembros del jurado. Y es que el concursante asegura que Chenoa siempre tiene palabras bonitas para él y, además, se siente comprendido como cantante por ella. “Sabe lo que es”, declara Agoney.

A pesar de que algunas actuaciones salgan mejor que otras, el cantante pone mucho empeño en todas y propone grabarse un día en su casa para que la gente vea todo lo que ensaya. Confiesa que la imitación de esta semana ha sido todo un reto, ya que la voz de Frankie Valli se alejaba mucho de la suya pero que, aun así, lo ha disfrutado mucho.

Agradece que algunos seguidores de ‘Tu cara me suena’ sean conscientes de que los concursantes no son imitadores profesionales y revela que no cuenta con mucho tiempo para preparar las actuaciones. No siempre lo van a hacer perfecto, aunque haya algunos que lo borden muy a menudo.

Siempre sonriente, ha agradecido mucho todos los mensajes de apoyo de los fans y revela que él también está muy contento con su progresión. El concursante siente que cada vez mejora más gracias a la confianza que ha ganado.