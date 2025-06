Las reacciones a la imitación de Melani y la emoción de los concursantes: así se vivió la octava gala detrás de cámaras

La octava gala de Tu cara me suena no ha tenido nada que envidiarle a las anteriores. Visitas estelares, actuaciones sobresalientes, confesiones inesperadas... ¡el programa ha tenido de todo y nuestros concursantes no dejan de sorprendernos!

Melani se ha convertido en la campeona de la noche y en el making of de la gala hemos podido ver cómo hasta Chenoa se ha acercado a la benjamina para dejarle claro su asombro con su actuación.

Otra de las cosas que hemos podido comprobar detrás de cámaras es que Mikel Herzog Jr. y David DeMaría han hecho muy buenas migas. "Yo creo que me van a pedir la canción ya en mis conciertos"; confesaba el artista invitado.

Esperansa Grasia también nos ha contado que su hermano era el típico que en las funciones de finde curso no quería salir... ¡y míralo ahora! ¡Descubre el detrás de cámaras completo dándole al play al vídeo de arriba!