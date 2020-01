Nerea Rodríguez, ilusionada ante el gran reto de imitar a Ariana Grande en 'Tu cara me suena'

La concursante de la octava edición de ‘Tu cara me suena’ se tiene que enfrentar a un complicado reto en la segunda gala del programa presentado por Manel Fuentes. Nerea Rodríguez asegura estar más motivada que en la primera gala tras su imitación de Dusty Springfield en ‘I only want to be with you’.

Para Nerea Rodríguez ponerse en la piel de Ariana Grande es un gran reto tanto a nivel de coreografía como vocal. La concursante nos ha confesado los trucos que está utilizando para parecerse lo más posible a la cantante estadounidense. No te pierdas la segunda gala de ‘Tu cara me suena’ el viernes a las 22:00 horas en Antena 3.