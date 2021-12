María Peláe desafía a sus compañeros con ‘Cómo me las maravillaría yo’

María Peláe, que tiene mucho arte, ha cantado una canción que los concursantes de ‘Tu cara me suena’ han intentado imitar. Lejos de proponer una algo sencillo, la malagueña ha cantado un trabalenguas que ni el mejor rapero sería capaz de imitar. ¿Se atreverán con la mítica canción de Lola Flores, ‘Cómo me las maravillaría yo’?

Agoney, Eva Soriano, Nia Correia y Rasel se han enfrentado a este reto tan complicado. Si la letra de la canción ya era difícil, los concursantes se han visto muy apurados a la hora de seguirle el ritmo a María Peláe.

Agoney lo ha hecho aún más difícil de lo que ya era, y es que, entre risas, ¡el concursante ha conseguido que no se le entienda ni una palabra! Nia ha puesto todo su esfuerzo en imitar a la malagueña y no lo ha hecho nada mal, incluso podría decirse que ha sido la mejor de los cuatro.

Eva Soriano no daba crédito al escuchar a su compañera y ha decidido hacerlo a su ritmo. “¡Parezco mi abuela sintonizando la tele!”, ha dicho la concursante al no conseguir imitar a María. “¡Esto es horroroso!”, aseguraba Rasel. Al ver que no podía seguirle el ritmo en las dos primeras frases, ha dejado el micrófono y se ha marchado.

Ha quedado más que demostrado que la única que puede con Lola Flores, y encima con mucho arte, es María Peláe. ¡Ahora es tu turno, ponte a prueba!