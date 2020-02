Las excusas más dolorosas de los concursantes de ‘Tu cara me suena’ para terminar una relación

Más información Muy pronto,

A los concursantes les toca esta semana enfrentarse a la sexta gala de 'Tu cara me suena', pero antes les hemos querido preguntar por sus excusas más dolorosas para terminar con una relación sentimental. Todos nos han contado sus peores experiencias pero Belinda Washington no se ha cortado y nos ha dado todos los detalles , incluido el nombre, de su ex novio.