La duodécima gala para los concursantes ha sido una explosión de emociones. Agoney ha empezado la entrevista contando su experiencia con mucho ‘Cake by the ocean’, en donde el artista ha admitido que había pedido un "cachito de tarta", y le han traído más de 4 metros de tarta al escenario. Para él, los bailarines han sido los protagonistas de esta actuación, y el concursante no ha podido estar más contento con el resultado.

Rasel ha sido uno más que se lo ha pasado fenomenal. Con su hermana en el escenario, para él ha sido un momento muy bonito que ha vivido con muchísima alegría. También ha sido un reto para él debido a que a pesar de que le gustaba la canción, no ha sido fácil meterse en la piel del artista, pero le ha gustado mucho de todas formas.

Eva Soriano se lo ha pasado genial con Lala Chus: “Fue pasar un día de colonias con tu amiga”, ha comentado la concursante. Eva también ha revelado que es una de sus personas favoritas en el mundo, y quería bailar toda la noche.

Por otro lado, Los Morancos se han "quedado en blanco", y han terminado inventándose la letra, ya que no se acordaban. ¡Jorge no daba crédito a lo que estaba pasando sobre el escenario!

Los últimos en hablar han sido David Fernández y Nia Correia. El primero, se lo ha pasado muy bien ya que era fan de Hombres G, y además no ha tenido tan mala puntuación, cosa que a él le ha venido genial. Nia también se ha quedado contenta con su interpretación ya que incluía un mensaje muy potente. Los miembros del jurado han sabido valorar el trabajo detrás de su actuación, y Nia no ha podido estar más satisfecha con su performance.

