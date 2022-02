DNCE es su próximo reto: la increíble caracterización de Agoney en Joe Jonas para la duodécima gala

Agoney deja atrás su imitación de Olly Alexander para convertirse en un marchoso Joe Jonas. En la gala 12 de ‘Tu cara me suena’, el concursante se meterá en la piel del vocalista de DNCE para ponernos a todos a bailar a ritmo de ‘Cake by the ocean’.

El cantante olvidará la “vergüenza” y los complejos de la gala 11, para dejarnos boquiabiertos con esta increíble transformación. ¡Son iguales! El concursante siempre consigue sorprender al jurado y llevarse las mejores puntuaciones… ¿Conseguirá otro 12?

La recta final de esta edición ya está aquí y los concursantes no paran de subir el nivel actuación tras actuación. La duodécima gala de ‘Tu cara me suena’ estará llena de sorpresas, grandes imitaciones e invitados muy especiales.

Mientras los concursantes van puliendo sus actuaciones del viernes, os adelantamos esta increíble caracterización. ¡Desliza para ver el parecido!

No te pierdas la gala 12 de ‘Tu cara me suena’ este viernes, a las 22 horas, en Antena 3.