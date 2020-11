Así han pasado los concursantes de 'Tu cara me suena' los meses sin programa: "He desconectado, pero las ganas... a tope"

Dani y Jesús han contado que ha sido imposible olvidarse del programa y que cuando han estado con amigos han revivido algunas de sus mejores actuaciones sobre el escenario de 'Tu cara me suena'. Además, Gemeliers cuenta cómo lo ha aceptado la gente de la calle.

Jorge González, por su parte, admite que el parón le ha servido "un poco para todo" y confiesa que ha ensayado y ha visto muchos sus actuaciones.

"Como el vino, habían mejorado con el tiempo"

"He desconectado, pero... las ganas a tope", Rocío Madrid, que se juega el pase a la final en las próximas galas, ha desvelado que ha tenido mucho que hacer durante el confinamiento y estos meses de parón y que retomó las actuaciones hace escasos días. ¿Le jugará una mala pasada?

El Monaguillo habla de "una cosa muy bonita" que le ocurrió en agosto cuando volvió a ver sus actuaciones: "Como el vino, habían mejorado con el tiempo".

"Obviamente no me he olvidado de 'Tu cara me suena', eso siempre está en mi corazón", comenzaba diciendo Nerea Rodríguez antes de contar que si ha visto sus galas es por enseñárselas a sus amigos.

"Digna, honesta y sincera"

Además, Mario Vaquerizo ha hablado sobre "lo bueno del confinamiento". El artista se siente muy orgulloso de cómo está siendo su paso por el programa: "Digna, honesta y sincera".

