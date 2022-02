Agoney y Roi Méndez alertan sobre su primera actuación juntos: “Vamos a ser jamones colgando, pero de pata negra”

El pulsador premió a Agoney para que trajera a un amigo en la próxima gala de ‘Tu cara me suena’ para interpretar a Justin Bieber y The Kid Laroi.

El concursante ha aprovechado la ocasión para invitar a su amigo y también cantante Roi Méndez, quien ya debutó en el programa como The Police y su 'Walking on the moon', y así cantar juntos por primera vez.

El invitado confiesa que está nervioso por si le puede perjudicar a su amigo: “Imagínate que le dan un cuatro”.

En cuanto a su actuación, los amigos alertan de que “se viene un numerazo” y que “va a haber mucho movimiento y mucho riesgo”. Agoney añade que “vamos a ser jamones colgando del techo, pero de pata negra”. ¿Qué nos tendrán preparado los artistas?

Si quieres salir de dudas y disfrutar de su espectáculo, el viernes, a las 22:00 horas, no te pierdas una nueva gala de ‘Tu cara me suena’.