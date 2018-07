Daniel Diges imita a Matt Monro con ‘No puedo quitar los ojos de ti’

TU CARA ME SUENA | GALA CASTING

El ex concursante de Tu cara me suena no se ha perdido la gala casting de Tu cara me suena y aunque no entra en la selección para ser próximo concursante les ha dado sabios consejos. Daniel Diges nos deleita con una imitación tremenda de Matt Monro y su canción ‘No puedo quitar los ojos de ti’.