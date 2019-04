Ruth Lorenzo gana la décima gala de ‘Tu cara me suena’ imitando a Jessica Rabbit

La décima gala de ‘Tu cara me suena’ ha comenzado con mucho arte. Falete ha subido al escenario para interpretar a Isabel Pantoja, una de las grandes de la canción española. Además, el carnaval ha llegado al plató de la mano de Silvia Abril. El Sevilla a aterrorizado a todos con su imitación de Lordi. Las siguientes en actuar han sido Ana Morgade y Anna Simon, cantando el tema ‘Devórame otra vez’ de Azúcar Moreno.

Edu Soto no ha tenido su mejor noche, pues según el jurado su imitación de Antonio Carmona no ha sido de las mejores. Vicky Larraz ha vuelto a vestirse de hombre para interpretar al vocalista del grupo Spandau Ballet. El momento más emocionante de la gala lo ha protagonizado Pablo Puyol, con su interpretación del tema ‘Caruso’, de Andrea Bocelli. Finalmente, Adrián Rodríguez ha puesto a todo el público en pie para bailar al ritmo de Enrique Iglesias.

Tras las puntuaciones, ‘Tu cara me suena’ ha vivido una de las galas más emocionantes y reñidas de la edición. El jurado daba a Adrián la máxima puntuación, al igual que sus compañeros. Sin embargo, gracias al apoyo del público Ruth Lorenzo se convertido en la ganadora de la noche, dedicando la actuación final a su compañero.