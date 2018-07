Ruth Lorenzo brilla sobre el escenario para imitar a P!nk

TU CARA ME SUENA – GALA 15 – TEMPORADA 4

La concursante interpreta el tema 'Glitter in the air' de la conocida cantante P!nk. Ruth Lorenzo muestra una vez más su poderío vocal con su actuación en la primera semifinal de 'Tu cara me suena'. La artista lo borda una vez más en una de sus actuaciones más cañeras del programa.