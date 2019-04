Flo, talento en estado puro en Tu cara me suena

TU CARA ME SUENA I DIRECTOS A LA FINAL

El paso de Flo por Tu cara me suena ha sido de lo más variopinto pero siempre hacía arriba por eso se ha convertido en finalista. Hacemos un repaso por las mejores actuaciones de Flo en el programa "Me parece una responsabilidad muy grande". Flo nos cuenta las actuaciones que más le han gustado "El Sevilla lo disfruté mucho y con Marilyn Manson me lo pasé en grande y creo que lo hice genial".