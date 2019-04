Edu Soto mueve las caderas al ritmo de 'Demasiado corazón', de Willy DeVille

TU CARA ME SUENA - GALA 5 - TEMPORADA 4

Con una llamativa caracterización, el concursante de 'Tu cara me suena' ha sorprendido a público y jurado del programa con su imitación de Willy DeVille. Edu Soto supera el reto de emular la incomprensible pronunciación del artista. El público no puede evitar bailar al son de 'Demasiado corazón'.