Los concursantes y el jurado de 'Tu cara me suena' agradecen la fidelidad de los espectadores la noche de los viernes

'Tu Cara Me Suena' cierra su mejor temporada histórica

La cuarta edición de 'Tu cara me suena' ha llegado a su fin alzando a Ruth Lorenzo como ganadora y con una audiencia fiel que ha mantenido al programa líder en el Prime Time de los viernes batiendo récord de temporada. Por ello, los concursantes y el jurado han querido agradecer a los espectadores su fidelidad al frente del televisor cada viernes ya que según afirma Silvia Abril, sin su apoyo “’Tu cara me suena’ no tendría ningún sentido. Además, Carlos Latre recuerda que el próximo viernes, 5 de febrero, a las 22:00 horas, en Antena 3, se celebrará la ‘Gala Casting’ donde se el público decidirá entre ocho candidatos quién es el próximo concursante de la quinta edición.