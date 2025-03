Estos son los concursantes de Tu cara me suena 12 que han sido imitados en anteriores ediciones

Tu cara me suena calienta motores y ya conocemos al casting completo de la duodécima edición. Ana Guerra, Bertín Osborne, Yenesi, Manu Baqueiro, Esperansa Grasia, Gisela, Goyo Jiménez, Melani García y Mikel Herzog Jr tratarán de conquistar al público con sus imitaciones cada semana.

Algunos de ellos ya han pasado por plató y han demostrado que están más que preparados para enfrentarse a este reto. Otros, sin embargo, han estado presentes de otra manera… ¡han sido imitados!

Bertín Osborne, un clásico del pulsador

Un artista con la trayectoria de Bertín Osborne era prácticamente imposible que no hubiese sido imitado todavía en el programa. Han sido varios los concursantes que se han metido en su piel y algunos no lo han hecho nada mal.

Si nos remontamos a la segunda edición del formato, Arturo Valls se metió en la piel del artista y estuvo a punto de ganar la cuarta gala gracias a él. Ya en la séptima edición, Manu Sánchez volvió a imitarlo en la semifinal.

En las ediciones más recientes del formato, dos de los concursantes más carismáticos volvieron a ser Bertín Osborne: Agustín Fernández en dueto con Belinda Washington y Supremme de Luxe en solitario.

Cristina Pedroche y Anna Simón brillaron con Lo malo

Después del tremendo éxito que tuvieron Ana Guerra y Aitana con su tema ‘Lo malo’, no podían no ser imitadas en el programa. En la segunda semifinal de la sexta edición de Tu cara me suena, Anna Simón y Cristina Pedroche visitaron el plató y se metieron en la piel de las dos artistas que acababan de salir de Operación Triunfo.

Cristina Ramos nos acercó a Marte

Acercarse a la capacidad vocal de nuestra representante en Eurovisión Junior 2019 no era tarea fácil, pero Cristina Ramos lo bordó metiéndose en la piel de Melani García en la octava edición del formato, en la que quedó en tercera posición.

Estamos convencidos de que en esta nueva edición de Tu cara me suena disfrutaremos de actuaciones tan memorables como lo fueron estas. ¡Atentos porque falta muy poco para ver a los nuevos concursantes sobre el escenario!