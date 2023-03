Chenoa, la dulzura del jurado de 'Tu cara me suena'

Chenoa es una de las artistas españolas más destacadas desde que saltara a la fama en la primera edición de 'Operación Triunfo'. Un millón de discos vendidos, una voz única y un directo siempre espectacular han hecho de ella una de las cantantes más populares y respetadas.

Se dio a conocer al público en 2001 y al año siguiente lanzó su primer álbum 'Chenoa', al que siguieron '#SoyHumana', 'Otra Dirección', 'Nada es Igual', 'Absurda Cenicienta', 'Desafiando la Gravedad'… Ha colaborado con artistas de la talla de Ricardo Arjona, Andrea Bocelli, Sergio Dalma, Carlos Baute, Gloria Trevi entre otros.

Durante su larga carrera Chenoa ha realizado más de 25 giras, reuniendo a miles de personas en cada uno de sus electrizantes e intensos conciertos. Ha sido galardonada con innumerables premios musicales tanto en España como en Latinoamérica.

La cantante compagina su carrera musical con su trabajo en televisión. Desde 2016 forma parte del jurado de 'Tu cara me suena', por lo que cuenta ya con una gran experiencia en el programa. "Llegué de novatilla y poco a poco me he ido integrando y me he ido divirtiendo", asegura. ¡Ella misma cuenta su evolución en el vídeo!