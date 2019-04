Caracterizando la primera gala de la tercera edición de Tu cara me suena

TU CARA ME SUENA - GALA 1

Como cada año, el equipo de vestuario, maquillaje y peluquería de Tu cara me suena ha preparado estilismos y caracterizaciones increíbles. Una de sus tareas más difíciles ha sido conseguir que Santi Rodríguez se quitara el bigote para convertirse en Teresa Rabal. Aunque que Flo se pareciera a Mario Vaquerizo tampoco debió ser tarea fácil. No te pierdas cómo ha sido la caracterización de los concursantes en la primera gala de la tercera edición de Tu cara me suena.