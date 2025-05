Bertín Osborne revive a Frank Sinatra con ‘Fly me to the moon’

Bertín Osborne protagonizó uno de los momentos más emotivos de la tercera gala de Tu cara me suena al imitar a Antonio Flores delante de su hermana Lolita con un tema muy especial para toda la familia que está dedicada a la hija del artista: ‘Alba’.

El pulsador le ha regalado a Bertín Osborne otro artista que tiene un tema que lleva décadas sonando en las casas de todo el mundo. El cantante ha querido revivir a Frank Sinatra y nos ha deleitado cantando en directo ‘Fly me to the moon’.

Arnau Vilà, el director musical del programa, ha acompañado al piano a Bertín en su actuación y eso ha llenado todavía más de magia este momento. Era imposible quitarles la mirada de encima en algún momento.

Los miembros del jurado han mirado admirados la actuación desde sus asientos, y Bertín y Arnau se han saludado orgullosos de lo que habían hecho al finalizar la canción. ¡Dale al play al vídeo de arriba para volver a ver la imitación!