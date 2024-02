Así fue el debut de Miguel Lago en Tu cara me suena, amadrinado por Nerea Rodríguez

Una sola actuación le ha valido a Miguel Lago para convencer a todos de que tenía que convertirse en concursante de Tu cara me suena. ¡Y ya es oficialmente una de las estrellas de la undécima temporada! Con él, las risas están garantizadas: es uno de los cómicos más conocidos del panorama televisivo. Además, es colaborador en programas como Y ahora Sonsoles y El Hormiguero.

Su debut en Tu cara me suena se produjo en una gala navideña. En concreto, fue en el especial Reyes de hace un año. Actuó con Nerea Rodríguez, con quien hizo un precioso dueto lleno de glamour. Fueron Dolly Parton y Kenny Rogers cantando Islands in the stream.

De esta forma, Miguel cuenta como madrina con toda una finalista de TCMS 8. El estreno del monologuista como imitador tuvo mucho mérito y el propio Àngel Llàcer le colgó el cartel de futuro concursante, lo que ya es una realidad. ¡Revive la actuación que tan buen sabor de boca dejó en el jurado!