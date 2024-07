El apoteósico final de Juanra Bonet: cantando ‘Always look on the bright side of life’ como Eric Idle

Con Juanra Bonet ha sido inevitable reírse y emocionarse, prácticamente a partes iguales, a lo largo de Tu cara me suena 11. En todas sus actuaciones ha sido fiel a su sentido del humor, mezclado con mucho respeto, trabajo y un toque de ternura. Este maravilloso cocktail ha alcanzado la perfección en la gran Final con el número ‘Always look on the bright side of life’, imitando a Eric Idle.

El cómico ha aparecido en el escenario vestido de bailarina, cuando todo el ballet estaba por los suelos. Poco a poco, ha ido sumando adeptos a su canto optimista… porque siempre hay que mirar el lado positivo de la vida. Primero se ha incorporado la banda del programa, después ha surgido el coro de Juanras del número de Lee Marvin, y la apoteosis ha llegado cuando han participado también los concursantes, el jurado y hasta gran parte del equipo de Tu cara me suena.

Esta actuación ha puesto el broche a una temporada marcada por el compañerismo, el buen rollo y el talento. Así ha sido este número a lo Monty Python, lleno de risas, de felicidad y de nostalgia por una edición que ya termina. Un final a lo grande con el sello inolvidable de Juanra Bonet. ¡Querrás verlo una y otra vez!

Y lo que seguro que querrás revivir en bucle es la actuación de David Bustamante cantando por Antonio Molina. Con esta imitación, el concursante se convierte en ganador de la undécima edición de Tu cara me suena. ¡No te lo pierdas!