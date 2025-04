Juan Ferrer, jugador de Traitors: "No puedo ver las segundas partes de algo sin antes haber visto la primera"

La vida de Juan Ferrer se divide en dos polos: el cultivo de arroz en el Delta del Ebro y los viajes internacionales para competir arrastrando camiones de más de 15.000 kg. De hecho, posee el título de 'El hombre más fuerte de España'.

Este jugador de Traitors es consciente de que su físico impone, ya que le confiere la imagen de un hombre duro y serio, pero tras esa apariencia se esconde un hombre cercano, simpático y bromista. "Me presenté al casting porque me pareció un reality diferente y que sacaría capacidades de mí que normalmente no uso e intuyo que las tengo", asegura.

Padre de un bebé de menos de un año, tiene un carácter tranquilo y confiable. Son cualidades que quiere explotar a la hora de establecer pactos para conseguir su fin.