El impacto de Lía al entrar en el monasterio de Traitors: "Con lo diva que soy, me da un chungo"

Lía es impulsiva, cañera, un terremoto. Así se describe ella misma. Además, no tiene filtro. Por eso, es muy sincera al revelar su gran temor al entrar en el monasterio de Traitors. "Por favor, que no hagamos pruebas de vértigo ni tarántulas, soy aracnofóbica, me va a dar un jari como vea algo aquí", afirma. Y añade: "Con lo diva que soy, me da un chungo".

En cuanto al ambiente con sus compañeros de juego, la canaria dice que es "muy intenso". "Estás todo el día pensando, maquinando, creando alianzas, estrategias", explica. Por eso, asegura que allí "estás viviendo una crisis existencial constante".

Además, Lía cree que va a ser más importante el cerebro que el músculo. "Es un juego que es muy mental y es muy, muy duro", advierte.