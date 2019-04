Oriol y Alejandro, dos concursantes enfrentados en la última oportunidad

MEJORES MOMENTOS PROGRAMA 11 DE TOP CHEF

La tensión era palpable en el ambiente de la última oportunidad de este undécimo programa, donde Oriol y Alejandro se tuvieron que ver las caras. Los roces, que también se produjeron en programas anteriores, pudimos verlos en una prueba muy difícil para ambos. Nada más comenzar la prueba, Alejandro afirmaba que “Oriol es una persona que siempre trata de desestabilizar a todo el mundo con sus técnicas no culinarias, estaría bien mandarlo a su casa”, a lo que Oriol contestaba que “Si no me llevo bien con alguien no me la puedo tragar”.