Oriol: “La venganza se sirve muy fría”

MEJORES MOMENTOS PROGRAMA 10 DE TOP CHEF

Oriol se está poniendo cada vez más nervioso cocinando el cordero en la prueba grupal. A la hora de meterlo en el horno se da cuenta de que algo no va bien o no entiende el funcionamiento. Oriol le pide ayuda a Sergio que aún no sabe qué plato va a hacer con el cordero y no saca tiempo para echarle una mano. El cocinero hace que no le importa el desplante de su compañero pero se la guarda para otra ocasión...