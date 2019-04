Enfados y gritos entre los concursantes

LOS CONCURSANTES ENFADADOS

Durante la prueba por equipos los concursantes rivales se han tirado alguna pulla, por ejemplo Montse le ha pedido al equipo gris un cuenco pero Alejandro no se lo ha dejado “No soporto su chuleria” explica Montse. Y por otro lado Luca utiliza un sifón del otro equipo sin pedirles permiso, Marcel se ha enfadado con ellos y Montse se ha puesto guerrera “estamos aquí para cocinar no para tonterías ni para que me toquen los huevos”.