Elena Furiase alucina con Oriol: "No sé quién es El Pescailla, Antonio Flores ni Lola Flores"

ENCANTADA CON SENTIRSE ANÓNIMA

Oriol cocina mano a mano con Elena Furiase de quién reconoce se ha enamorado a primera vista. Tiene claro que no van a ganar pero no le importa porque "gané la semana pasada", lo que cuenta es pasárselo "teta". Elena le habla de su abuelo, también Catalán, pero Oriol no le conoce. Furiase comienza a nombrarle a su familia artística: "Antonio el pescailla, Antonio Flores y Lola Flores" y alucina cuando Oriol no sabe quién es nadie "no soy de ver programas de televisión". Furiase está encantada con sentirse anónima y que la quieran por lo que ella es.