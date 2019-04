Chicote escupe el steak tartar de Maripaz

EL JURADO NO ESTÁ CONTENTO CON NINGÚN STEAK TARTAR

Veinte minutos para preparar un steak tartar han tenido nuestros concursantes y el momento de la cata no ha sido para nada lo que el jurado esperaba. Algunos de los platos les han parecido sosos, otro con falta de especias, otro con toques que no casaban o con sabores muy extremos. Pero el momento más tenso de la cata ha sido cuando Chicote nos ha mostrado su lado más duro y ha probado el steak tartar de Maripaz y no sólo no le ha gustado sino que lo ha escupido “No está ni medio bueno”.