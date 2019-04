Carlota se convierte en la segunda expulsada de 'Top Chef'

TRISTE DESPEDIDA DEL PROGRAMA

La última oportunidad en la que se han batido en duelo Alejandro, Oriol, Carlota y Sergio no le ha dado buena suerte a Carlota, que desde el principio había dicho que no le gustaría que le tocasen aves. Tras no haber transmitido la creatividad y el arte de su cocina, y no no agraderle en ningún momento lo que estaba cocinando, Carlota se ha convertido en la segunda expulsada de la edición. "Éste es un oficio que me enseñó mi madre, lloro de rabia por no haber sacado mi cocina, por no haberlo dado todo", con estas palabras y entre lágrimas la concursante se despide del jurado, que le reconoce su valentía y talento.