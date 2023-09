“Te he visto muy pez”: Manel Fuentes alucina con el bloqueo de Sandra en su propia categoría

Borja Santamaría, de Vilagarcía de Arousa, ha sido el primer concursante escogido al azar para poner en marcha el juego de The Floor. El gallego no ha dudado a la hora de escoger a su contrincante, Sandra, que defendía la categoría de animales marinos. “Viniendo de Galicia voy a ir por ahí”, ha afirmado el concursante.

Al llegar al atril dónde se disputa el duelo, Sandra ha confesado que su mayor miedo se ha hecho realidad: ¡No quería por nada del mundo ser la primera! Aún así, tratando de contener los nervios, la joven se ha concentrado para adivinar las primeras palabras.

Sandra no ha tenido mucha suerte y se ha quedado en blanco en varias ocasiones. Camarón o salmonete han sido algunos de los animales que le han hecho perder más segundos. Borja, sin embargo, ha mantenido el tipo y ha conseguido llevarse este primer duelo.

Al finalizar, Manel no ha podido evitar bromear con Sandra al ver que no ha sido capaz de especificar el animal en varias imágenes: “Te he visto muy pez en tu categoría”. ¡Dale al play y revive este primer duelo de The Floor!